Última de 'Rápidos y furiosos' lidera taquilla norteamericana encima del 'Rey León'

"Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw" despojó a "The Lion King" del primer puesto de taquilla en las salas de cine de América del Norte, según los datos semanales definitivos aportadas este lunes por el grupo especialista de la industria Exhibitor Relations.

En salas de EEUU y Canadá, el estreno de la última entrega de la larga saga "Fast & Furious" (conocida como "Rápidos y Furiosos" en América Latina), recolectó algo más de 60 millones de dólares.

La cinta tiene los protagónicos de Dwayne "The Rock" Johnson y Jason Statham enfrentando a Idris Elba, quien encarna a Brixton, un "anarquista cibernéticamente mejorado".

"The Lion King" ("El Rey León") ganó 38,5 millones entre viernes y domingo, con lo que esta nueva versión de la película animada de 1994 quedó relegada al segundo lugar. Sin embargo, el filme lleva acumulados 431 millones de dólares en tres semanas de exhibición.

La animación emplea imágenes hiperrealistas generadas por computadora con un elenco de voces que incluye al actor Donald Glover como el león Simba y a la cantante Beyoncé como Nala, junto a Seth Rogen, Chiwetel Ejiofor y el veterano James Earl Jones, la voz de Darth Vader en la saga "Star Wars".

Tercera quedó "Once Upon A Time In Hollywood", la más reciente entrega del director Quentin Tarantino ("Pulp Fiction", "Kill Bill", entre otras), que obtuvo críticas favorables y recaudó 20 millones de dólares en el fin de semana largo y suma ya 78,8 millones desde su estreno hace dos semanas.

Es la novena de las 10 películas que Tarantino ha dicho que realizará antes de su retiro definitivo de la industria. La historia, considerada una carta de amor al cine, se desarrolla en la meca del cine a fines de la década de 1960 y tiene en su elenco a los estelares Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie y Al Pacino.

En cuarto lugar se ubicó "Spider-Man: Far from Home", que recaudó una modesta cifra de 7,9 millones de dólares y acumula 360,4 millones en cinco semanas.

La cinta, que ha cruzado el umbral simbólico de mil millones de dólares a nivel mundial, continúa donde "Avengers: Endgame" se quedó y tiene a Tom Holland como el famoso superhéroe arácnido de Marvel.

Quinta en el ránking quedó "Toy Story 4", que embolsó 7,35 millones de dólares. Es la última entrega de la franquicia de animación familiar de los estudios Disney/Pixar -que comenzó en 1995- con voces de los actores Tom Hanks (Woody) y Tim Allen (Buzz Lightyear).

Completan la nómina de 10 más taquilleras estos filmes:

"Yesterday": USD 2,4 millones (67,9 millones en cinco semanas)

"The Farewell": USD 2,4 millones (6,82 en cuatro semanas)

"Crawl": USD 2,2 millones (36,1 en cuatro semanas)

"Aladdin": USD 2,1 millones (350,5 millones en 11 semanas)

"Annabelle Comes Home": USD 875.000 (71,6 millones en seis semanas)