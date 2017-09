El amor de familia sobre todo, lo que resalta 'Más Que Hermanos'

La ópera prima de Benedetti, elegida por la Academia de Cine de Panamá para representar al país en los premios Óscar 2018, muestra la historia de dos hermanos -Joshua y Mía-, que luego de ser golpeados por la pérdida de sus padres, emprenden todo tipo de periplos para sobrevivir en la calle.

El guion nace en el 2002. Lo inspira un instante que presenció la cineasta en el Parque El Retiro, en Madrid, España. Dos niños bajo el sol, haciendo malabares y pidiendo dinero intrigan a Benedetti.

“¿Por qué dos niños, tan pequeños, tienen que estar en la calle pidiendo plata en vez de tener la vida que yo tuve... de ir a la escuela, en la que todo me lo daban, en lo que todo era fácil? ¿Por qué ellos están en la mañana, bajo el sol, buscándose la vida?”, se preguntó la directora sobre ese suceso, que aparece en la película.

Para la cineasta, el filme busca contar la que podría ser la historia de los pequeños que se topó hace unos años en ese parque de Madrid, ciudad en la que estudió.

Con "Más Que Hermanos", Benedetti también busca resaltar el unión y amor de familia en momentos difíciles, en los que se haría de todo por proteger a un ser querido. "Tengo un esposo y una hija, a los que amo, por los cuales daría la vida. Cuando yo escribí (el guion), no tenía ninguna de las dos. Tenía un 'más que hermano'", manifestó.

La puesta en marcha del proyecto se retrasó varios años por falta de recursos, pero la idea de llevar “Más Que Hermanos” al cine nunca murió. A sugerencia de su hermano, Benedetti adaptó la trama de su película a un libro en el 2006. La experiencia de plasmar la idea en una novela permitió que la directora se enamorara aún más de su guion y se compenetrara con los personajes.

“No soy de hacer las cosas a medio palo o chiquitas. Es todo o nada. No era mi momento. Entonces, mi hermano, que llamo 'mi más que hermano', me dijo: ¿por qué no escribes un libro? Eso lo podemos publicar”, contó.

La espera valió la pena. Luego de la publicación de su obra, la intención de Benedetti de convertir a "Más Que Hermanos" una película no desapareció.

La directora, con su experiencia profesional y con la ayuda de la red de contactos que elaboró durante su tiempo en la Dirección de Cine (Dicine), logró reunir a actores de renombre como Eric Roberts, Valerie Domínguez, María Conchita Alonso, Drew Fuller, Juana Viale y Claudio Gallardou.

“No tenía los recursos ni la forma ni los contactos internacionales para poder lograr una producción como la que quería, como la que hice ahora”, explicó Benedetti. “La película, si la hubiera hecho cuando la escribí, no hubiera tenido la experiencia que tengo ahora como directora, ni la madurez que tengo como persona”.

El talento internacional lo complementan unos 27 actores panameños, muchos de ellos conocidos por la audiencia local.

Robin Durán -que interpreta a uno de los personajes principales-, Domil Leira, Rolando Sterling, Fabiola Sánchez, Ludwik Tapia y Miguel Esteban son solo algunas de las personalidades que aceptaron participar en el filme. Algunos de éstos fueron compañeros de trabajo de Benedetti. “Todos dijeron que sí. Se volcaron al proyecto y dieron de su tiempo”, comentó a TVN-2.com.

Para asegurar la calidad de sus interpretaciones, todo el reparto recibió un taller de actuación con la entrenadora española Raquel Toledo. Un espacio en el que crearon, organizaron e hicieron crecer a su personaje. “No importa que tan chiquita sea la línea, todos llenan la pantalla”, expresó la directora con orgullo.

La película, una coproducción de Panamá, Argentina y Estados Unidos, ganó el fondo que otorga el Gobierno argentino a proyectos cinematográficos y recibió apoyo de empresas panameñas, entre las que figura TVN Media.

Siguiente misión: los Óscar

Luego de su estreno en el país, “Más Que Hermanos” viajará a Los Ángeles para ser presentada a los seleccionadores de los premios Óscar y tratar de conseguir así un espacio para Panamá en la categoría de Mejor Película Extranjera.

En el 2018, Benedetti también espera llevar su filme a festivales internacionales y presentarlo en Argentina, Uruguay y Centroamérica.