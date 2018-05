El director de 'Black Panther' no imaginaba seguir vivo a los 30 años

En Oakland, "la muerte está constantemente a nuestro alrededor hasta el punto de que nos sentimos cómodos con ello", declaró el realizador afroamericano de 32 años durante el festival de Cannes, donde recibió una ovación.

"Cuando cumplí 30 años, casi tuve una crisis porque nunca imaginé que alcanzaría esa edad... 25 es un número mágico. Para entonces uno está muerto o en la cárcel", dijo.

"He visto muchos casos de gente buena que no pasó de esa edad, o estaban en la cárcel o habían sido asesinados", dijo ante una audiencia numerosa, entre la que se encontraba el director haitiano Raoul Peck, cuyo documental "I'm not Your Negro" fue nominado a los Óscar el año pasado.

La superproducción dirigida por Coogler, "Black Panther", tiene un reparto compuesto casi integralmente por actores negros y liderado por Chadwick Boseman, que da vida al primer superhéroe no blanco que protagoniza una película.

La cinta del estudio Marvel, que fue proyectada en una playa de Cannes esta semana, generó más de 1.000 millones de dólares en las taquillas mundiales, convirtiéndose en una de las 10 películas con mayor recaudación de la historia.

"Estaba harto de los cómics sobre superhéroes blancos donde los negros sólo estaban ahí de complemento", explicó Coogler.

En el universo de Marvel, Black Panther dirige la nación africana ficticia de Wakanda, un país rico y nunca colonizado, que rompe con los estereotipos sobre el continente.

"La trata de esclavos representó una especie de muerte para nosotros, la muerte de quienes éramos. Quienes somos ahora nació cuando ataron cadenas a nuestros ancestros", dijo Coogler ante los asistentes.

"La película tenía que ver con reconocer eso y recuperar también esa parte de la historia".

Esos comentarios llegan días después de la polémica causada por el rapero estadounidense Kanye West, que describió la esclavitud de los afroamericanos durante siglos como una "elección".