La novena edición del festival de cine pobre Panalandia llega por primera vez a Chiriquí

Por Sol Eisenberg



Llega la novena edición del festival de cine pobre panameño, Panalandia, que por primera vez tendrá como sede principal la provincia de Chiriquí. Este festival bajo la temática de “Decodificar el orgullo” busca romper las etiquetas que hay sobre los panameños y los chiricanos, para ver con profundidad las diferentes capas y diversidad en el país.

El manifiesto compartido por los organizadores comparte el pensamiento de que estas etiquetas se establecen debido a las construcciones culturales que el círculo familiar, social, educativo y los medios de comunicación inculcan desde la infancia.

Creación de Panalandia

Said Isaac, cofundador de Mente Pública comparte que Panalandia nace en 2014 con la intención de promover un cine que no se veía celebrado en plataformas o festivales y que no contaba con las mejores condiciones en base a recursos o apoyo.

“Sabemos cómo son las condiciones para hacer arte en Panamá. Muchas veces son mínimos los apoyos o los espacios para desarrollarnos. Entonces el festival lo que promueve es esa creación con los recursos que las personas tengan a la mano…Panalandia se enfoca en que la historia se desarrolle y que sea algo que vaya conectado a nuestra cultura, a nuestra identidad.”

Desde su creación el festival ha recibido más de 300 cortometrajes nacionales y desde el 2020 cuentan con presencia en redes de 5 provincias, Bocas del Toro, Coclé, Colón, Chiriquí y Panamá.

Qué debo saber antes de ir

El festival se dará en tiene una duración de cuatro días, iniciando el 25 de mayo, en la casa de la cultura de David, Chiriquí y culminará el 28 del mismo mes. Se espera la participación de cineastas nacionales y centroamericanos compartiendo sus últimas creaciones audiovisuales.

El acceso es completamente gratuito y las personas podrán disfrutar de varios espacios para compartir con conciertos, puestos de comida, artesanías y mucho más.

Ediciones pasadasEn 2020, a raíz de la pandemia, el festival se realizó en modalidad virtual. Para el 2021 la modalidad se dividió en tres formatos: virtual, presencial y transmisión de la programación completa de 2 horas. Este año se espera que el festival se traslade a comunidades, generalmente, no tomadas en cuenta para eventos de este nivel.