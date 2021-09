La semana con lo mejor del cine de Derechos Humanos culminó este sábado 11 de septiembre en el Teatro Gladys Vidal de la Alcaldía de Panamá, con un emotivo homenaje a los pioneros del cine panameño, Antonio Roberto Morgan, Griselda López y Jaime Antonio Chung Chung. Además del anuncio oficial de los premios del BannabáFest 2021.

El premio Bannabá al Mejor Documental fue para: El silencio del Xingú, filme canadiense de Rogério Soares, que resulto ser una película contundente e impactante, cuya realización cinematográfica refleja un abordaje sólido del género documental, al exponer las consecuencias negativas que ha provocado la construcción de la represa de Belo Monte sobre el Río Xingú, en el corazón de la Amazonía brasileña, causando una devastación ecológica y social incalculable en toda la región, y que ha desplazado a más de 40 mil habitantes.

Adicional , se otorgó la primera mención de honor a Mejor Documental para Mama, cortometraje español de Pablo de la Chica, por denunciar las cruentas heridas que ha dejado la guerra en la República Democrática del Congo, uno de los países más violentos del mundo, a través del relato de su protagonista, Mama Zawadi, una mujer que pese a todo el dolor y los vejámenes que ha sufrido sigue siendo un ser amoroso que dedica sus días al cuidado de un grupo de bebés chimpancés en el Santuario de Rehabilitación de Primates de Lwiro.

Y la segunda mención de honor a Mejor Documental fue otorgado para El monstruo invisible, cortometraje español de Javier Fesser y Guillermo Fesser, por ofrecer un manejo esperanzador y altivo de un problema de enorme dureza, como es la desnutrición infantil y los estragos del conflicto en Filipinas, a través de una docuficción refrescante y dinámica, que no pierde certeza ni efectividad al retratar el complejo drama en el que se centra, demostrando que hay mil formas de contar una historia.

La noche continuo con el Premio Especial del Jurado a Zurita: Verás no ver, documental chileno de Alejandra Carmona Cannobio, destacándose por encima de otras, por tratarse de una película muy poética y de gran belleza visual, que se adentra en el particular mundo del bardo chileno Raúl Zurita para ofrecer un retrato apasionante e indagar en su pensamiento, vida y obra, sobre todo en aquellos años plagados de muertes y desapariciones durante la dictadura de Augusto Pinochet. Cabe destacar que Zurita: Verás no ver, fue la proyección principal de la noche de gala del Bannabáfest realizada en el Museo de Arte Contemporáneo (MAC PANAMÁ).

Por la combinación de los más eficaces recursos comunicativos de la ficción, el documental y el reportaje investigativo; por demostrar la vigencia de un cine realista y diseñado para cuestionar responsablemente las zonas más delicadas de la urdimbre social y política; por la destreza de los directores y editores para construir una narración siempre impactante y afín con los sensibles temas de la corrupción oficial, la contaminación del Medio Ambiente y los derechos humanos a la vida, la salud, las condiciones de vida adecuadas y un medio ambiente sano, se otorgó el Premio Bannabá al Mejor Filme de Ficción a: El camino de Martín Negri, filme argentino de Leandro Aparicio y Rafael Guzmán.

Y de manera muy especial la noche culmino con la entrega del Premio Bannabá a Mejor Película Panameña: Río La Abuela de Erick Mark, por darle visibilidad a la lucha ancestral de los indígenas de la Etnia Naso para obtener un digno reconocimiento como pueblo originario dentro de la geografía panameña, así como su derecho a obtener su propia comarca donde vivir con plena autonomía, en libertad y armonía con sus costumbres y el medio ambiente.

El Premio Ricardo J. Alfaro a Mejor Corto Estudiantil fue declarado desierto por parte del jurado , ya que ninguno de los trabajos presentados constituía una propuesta digna de galardón, aunque sí hubo un par de esfuerzos encomiables.

El jurado del V Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos de Panamá – BannabáFest 2021, integrado por Sixta D íaz, Enrique Kirchman y Winnie T. Sittón, fueron los responsables de otorgar los Premios del BannabáFest 2021.

Gracias al apoyo del Gobierno Nacional, empresas privadas, Organizaciones no gubernamentales, la pasión y fidelidad del público local y extranjero en Panamá y el esfuerzo de los organizadores, cerramos la noche con alegría y satisfacción.

