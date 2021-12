Un anuncio navideño en el que se muestra a Papá Noel besando a otro hombre le está dando la vuelta al mundo y ha encendido el debate sobre la aceptación del amor entre personas del mismo sexo.

Los responsables del anuncio ha sido el Servicio Postal de Noruega, una institución pública que ha mostrado su apoyo a la comunidad LGBTIQ+, y en especial al matrimonio igualitario.

El spot muestra al 'Kris Kringle' (Santa Claus noruego) como un hombre gay, con motivo de la celebración del reconocimiento de la unión entre dos personas del mismo sexo. Noruega permitió estas uniones civiles a partir de abril de 1993, y entraron en vigor el 1 de agosto de 1993, convirtiéndose en el segundo país en hacerlo, después de Dinamarca en 1989.

La campaña publicitaria rinde homenaje al 50 aniversario de la despenalización de la homosexualidad en Noruega, celebrando así el amor entre personas del mismo sexo.

La historia de Harry y Santa Claus

El anuncio narra la historia de 'Harry', un hombre que se despierta la madrugada de Navidad y se encuentra en la sala de su casa a un apuesto Santa Claus, que al ser descubierto, escapa rápidamente por la chimenea, sin que Harry pueda hacer nada.

Año tras año, Santa regresa a la casa de Harry, hasta que de a poco van entablando una amistad y se enamoran. Pero Santa sabe que no puede quedarse con Harry, pues su trabajo es repartir los obsequios de millones de personas en el mundo.

Santa le promete a Harry que regresará, pero él ya está muy enamorado de Santa Claus y su deseo es estar con él.

Entonces, Harry decide escribirle una carta con un tierno mensaje: "Todo lo que quiero para Navidad eres tú", haciendo clara alusión al famoso tema 'All I want for Christmas is you' de la diva Mariah Carey.

Harry obtiene su deseo y termina fundiéndose en un beso con su querido Santa. "En 2022, se cumplen 50 años desde que se hizo legal amar a quien quieras en Noruega", termina recordando el anuncio.

¿Pero qué tiene que ver el servicio postal en todo esto? pues es muy sencillo, ya que para hacerle realidad el deseo a Harry, Santa Claus ha pedido ayuda a Posten Norge para que se encarguen de repartir los regalos y así poder pasar más tiempo con su novio.