Seis billetes de balboa de Panamá, emitidos por el Banco Central de Emisión de la República de Panamá en 1941, fueron subastados ayer por la casa Stack’s Bowers de Estados Unidos, alcanzando en conjunto un total de US$ 143,100.00.

Vea también: Los billetes de los siete días: cuando Panamá tuvo su propio papel moneda

En la subasta participaba una colección completa con las cuatro denominaciones de los billetes emitidos por el gobierno de Arnulfo Arias, en buenísimas condiciones y con altos estándares de certificación y además dos billetes: uno (1) y cinco (5) por separado.

El que llegó a obtener la puja más alta fue el de veinte (20) balboas que se subastó por US$ 43,200.00 dólares, le sigue el de diez (10) que se adjudicó por US$ 36,000.00, mientras que uno de cinco (5) llegó a los US$ 30,000.00.

Un poco más rezagados quedaron el ejemplar de uno (1) que se fue por US$ 14,400.00, un segundo billete de cinco (5) que llegó hasta los US$ 9,900.00 y el último fue de uno (1) que solo llegó a los US$ 9,600.00.

Los estimados de precios para la subasta de los billetes de balboa los establece la casa de acuerdo con antecedentes históricos de ventas tomando en cuenta el mercado, si el artículo es único, las condiciones en que se encuentra.

Si vemos las cifras propuestas para cada uno de los billetes por la casa subastadora, tres billetes no sobrepasaron la propuesta, los otros tres sí. Y de esos, el de uno (1) y el de veinte (20) obtuvieron el máximo histórico para esa denominación en los billetes de balboa.

De acuerdo con un experto coleccionista “el de 1 y el de 20 alcanzaron los precios más altos hasta la fecha, pero el de 5 y 10 no, a pesar de que eran los mejores billetes, en mi opinión no fue una buena subasta, pues estos dos billetes solos debieron haber alcanzado más de 100 mil, pero bueno subastas son subastas, fundamentan esos precios en las ventas que se dieron en la misma casa en abril cuando un billete de menor condición alcanzo una cifra de 48 mil”.

“Para la numismática panameña siempre será bueno, pues permite que el mundo conozca mejor la calidad e importancia mundial de monedas y billetes de Panamá, en los últimos años hemos expuesto la numismática panameña mucho, pues hemos recorrido foros para hablar de ella, en muchos países existe un alto interés en nuestra moneda, nos toca a los veteranos darle divulgación al conocimiento que tenemos”, afirmó Eduardo Lay de la Asociación Numismática de Panamá.

Recordemos que estos billetes fueron puestos en circulación y retirados después de siete días cuando al presidente Arnulfo Arias lo sacan del poder.