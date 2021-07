Día internacional de 'lipstick': al mal tiempo buena cara

El lápiz labial, pintalabios, lipstick, un arma imprescindible en la rutina de belleza de las mujeres celebra hoy su día internacional, aunque no muchas conocen su origen milenario y el importante papel que ha jugado a través de la historia para el empoderamiento de las mujeres.

La fecha fue establecida en el 2016 a petición de Huda Kattan, bloguera y empresaria en el campo de la belleza y actualmente se celebra en todo el mundo.

Una historia milenaria

Su uso se remonta a 5000 años en la antigua Mesopotamia cuando joyas semi-preciosas eran trituradas y aplicadas a los labios y ocasionalmente alrededor de los ojos.

Se sabe que también civilizaciones como la de los mayas y otras culturas de Latinoamérica, lo utilizaban en rituales religiosos o como distintivo de clases sociales. Se elaboraba con extractos de vegetales y/o insectos, para darle color y con piedras preciosas trituradas para darle brillo.

Pero fueron los egipcios quienes más contribuyeron en la elaboración de este producto. En este imperio, en el que el color de los labios denotaba estatus social, el carmín extraído de la cochinilla era el favorito de las mujeres ricas y poderosas, como la mismísima Cleopatra.

Es así como el lipstick también florecería en el imperio romano donde este producto se usaba sin distinción de género para indicar rango social, las mujeres eran sus mayores consumidoras. Sabina, la desquiciada esposa de Nerón, tenía asistentes encargados de mantener siempre su boca pintada.

En la Edad Media, las técnicas anteriormente usadas fueron perfeccionadas apareciendo el primer labial de consistencia sólida. Sin embargo, en Europa fue rechazado porque la iglesia medieval lo asociaba a la brujería.

No fue hasta el siglo VI, durante el reinado de la reina Isabel I, cuando el lipstick se populariza. Sobre todo por que a la soberana le encantaba llevar sus labios rojos para contrastar con su pálido rostro, creando un estilo de belleza único y original, que cada vez fue más imitado. Incluso, pidió que le pintaran la boca cuando muriera.

Sin embargo, no es hasta finales del siglo XIX, en 1884 cuando la firma Guerlain comercializa el primer lápiz labial en Francia. Estaba elaborado elaborado con sebo de ciervo, aceite de ricino y cera de abejas, al que se le da forma de palito y lo envolvían en papel, para facilitar su fabricación y transporte.

El hecho de que personalidades como Sarah Bernhardt y 'fashionistas' de la época lo adoptaran como parte de su ritual diario de belleza, ayudó a que su uso se extendiera.

Al iniciar el siglo XX las sufragistas se pintaban los labios como un provocativo símbolo de su emancipación.

El surgimiento, en 1915, del tubo de labios metálico revolucionó aún más este producto.

Empoderamiento de las mujeres

Por otra parte, analistas, e investigadores en imagen corporal afirman que una mujer que lleva labial, en especial de color rojo, es una mujer segura y confiada. Y algunos mencionan que el color del labial revela la personalidad de una mujer.

En un estudio realizado por la Universidad de Manchester se menciona que los hombres pasan, aproximadamente 7.3 segundos mirando a mujeres con labios rojos; 6.7 a las que usan un labial color rosa, y alrededor de 2.2 segundos si están al natural.

Arma política y económica

Tras la Segunda Guerra Mundial, el ex ministro del Reino Unido, Winston Churchil acuñó la frase “Beauty is your duty”, porque el uso de lápiz labial “levantaba la moral de la población” reforzando la idea de que durante los días opacos se opte por un poco de color para levantar el ánimo.

Incluso directivos de compañías de venta directa por catálogo y de empresas fabricantes de maquillaje, han afirmado durante épocas de crisis económicas se compran más productos de belleza, como el labial, porque se busca dar “buena cara a los malos tiempos”.

Todo esto acuñó el término económico Efecto Lipstick , creado por el empresario estadounidense Leonard Lauder, presidente emérito de The Estée Lauder Companies Inc., quien señalaba que, durante las crisis económicas, los consumidores buscan artículos más accesibles, pero ligados a la imagen.

Frases célebres

Hay diversas frases célebres en torno al labial. La actriz Audrey Hepburn, solía decir: “Para un mal día siempre hay lápiz labial”.

A Coco Chanel se le atribuye la de: “Si estás triste, ponte más labial y ataca..”.

Aunque hay muchas otras citas memorables en torno a esta pieza de maquillaje como: “Los lunes con lápiz rojo, son mejores”, “Jamás subestimes el poder unos labios pintados de rojo”, “La vida es muy corta para usar un labial que no te gusta”, o la de ”Aquellos que no creen en el amor eterno, no conocen mi labial”.

A pesar de que con la pandemia estemos obligadas a usar la mascarilla y tapar nuestros labios, la popularidad y el uso del lipstick no se ha visto afectado. Las mujeres siguen usando tanto o más que siempre su barra de labios para confirmar de “al mal tiempo, buena cara”.