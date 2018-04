Festival Massiva, un espacio para la comunidad 'geek'

La actividad, organizada por la Dirección de Cultura de la Alcaldía de Panamá, nace como una respuesta al fortalecimiento de la comunidad “geek” en Panamá.

Asimismo, toma en consideración que existe una población cuya identidad se ve moldeada por expresiones culturales como series de TV, sagas de fantasía, cómics, ciencia ficción o el anime.

“Usualmente, estas expresiones culturales son consideradas menos importantes por no formar parte de lo que la gente entiende como arte y cultura, pero es porque la idea que se suele tener de estos conceptos es muy limitada al ballet, el teatro, la alta literatura, la música clásica o la pintura, cuando en realidad involucra todas las expresiones de la creación humana”, detalló la coordinadora del evento, Claudia Cordero, a TVN-2.com.

El Festival Massiva busca que se miren estas expresiones desde un punto de vista crítico “para comprender sus significados más profundos”, de acuerdo con Cordero. Es por esto que el evento incluye un ciclo de conferencias, talleres, conversatorios y exhibiciones.

“Todo en la cultura significa algo y refleja el estado de la sociedad en determinada época”, dijo la coordinadora del evento a TVN-2.com.

“La idea del evento es también visibilizar que las ciencias sociales y las humanidades tienen mucho que decir y que ver con la cultura pop. Por esta razón, las conferencias que tendremos van en esta línea y están a cargo de sociólogos, historiadores, comunicadores, especialistas en estudios culturales, formadores de públicos y politólogos", añadió.

La actividad se desarrollará en el Teatro Gladys Vidal hasta el próximo domingo 22 de abril.

Agenda del evento

El evento comenzará este viernes 20 de abril con la proyección de la película animada japonesa " 5 centímetros por segundo" (2007) de Makoto Shinkai, una conferencia que profundizará en el legado cultural del Studio Ghibli y se presentará una muestra de cortometrajes del Panama Horror Film Fest.

El sábado 21 se realizarán dos talleres gratuitos "Introducción al Dibujo del Manga" con Albert Weand, artista del manga "Blueprint", y "Storyboard para Proyectos Audiovisuales" por Julián Pérez, artista y creador del cómic panameño "El Quasar". Los participantes deben llevar hojas en blanco, lápices y borrador.

Ese mismo día se desarrollarán conferencias y conversatorios sobre el cine de ciencia ficción y fantasía, el auge de la ola coreana en Panamá y el impacto de la serie " Black Mirror". También se proyectará el episodio "Arkangel" de este programa televisivo.

Mientras que el domingo 22 se llevará a cabo un taller gratuito " Maquillaje para Cosplay y Efectos Especiales" por la artista Laura González, un concurso de cosplay, se presentará el documental " The Toys That Made Us: Star Wars", una conferencia sobre la relevancia cultural y política del filme " Black Panther" y como cierre, un anime concert.