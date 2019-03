El Met de Nueva York dedicará exhibición a instrumentos del Rock and Roll

La exhibición " Play it Loud: Instruments of Rock and Roll", contará con más de 130 instrumentos de entre los años 1939 y 2017, que tocaron legendarios artistas como el cantante Chuck Berry, pionero del género, conocido como "el padre del rock and roll".

También por Eric Clapton, Bob Dylan, Jimi Hendrix, considerado el mejor guitarrista de rock de todos los tiempos, Lady Gaga, Elvis Presley, Prince, Bruce Springsteen o Ringo Starr, entre muchos otras estrellas.

Así el público podrá ver a "Blackie" como llamó Clapton a su guitarra, o la "Love Drops" de Hendrix, pintada por el propio artista, la Frankenstein de Eddie Van Halen o a la "Lobo" de Jerry García.

"Play it Loud: Instruments of Rock and Roll" explorará uno de los movimientos más influyentes del siglo XX y los objetos que hicieron la música posible, como la primera guitarra eléctrica que Berry tocó desde 1957 hasta alrededor del 1963 y usada para grabar "Johnny B. Goode", uno de los temas míticos del artista, que falleció en marzo del 2017 a los 90 años.

También la guitarra Keith Richard, cofundador del mítico grupo Rolling Stones, conocida por haber sido usada cuando el grupo se presentó en The Ed Sullivan Show en 1956 y luego pintada a mano por Richard.

Los que asistan al Museo Metropolitano también podrán ver el contrabajo de James Jamerson, probablemente usado en muchos de los éxitos de la discográfica Motown o el piano, hecho a la medida para Lady Gaga, que la cantante usó durante su interpretación de Artpop, en The Tonight Show con Jimmy Fallon, en el 2014 o la guitarra eléctrica de Steve Miller, pintada con diseños sicodélicos.

La exhibición, organizada por temas y en conjunto con el Salón de la Fama del Rock and Roll, también mostrará cómo los artistas crearon sus sonidos individuales.

Habrá afiches, vestuarios, y vídeos de actuaciones que ilustrarán componentes claves del estilo visual del movimiento musical y su impacto.

"Play It Loud celebra un capítulo de formación del arte y cultura en el siglo XX y los extraordinarios objetos que se muestran en esta presentación expresan la innovación, experimentación, pasión y rebelión en el corazón del Rock and Roll", indicó Max Hollein, director del Museo.

"La exhibición nos permite apreciar el arte de los instrumentos así como su poderoso papel en la creación y expresión del legendario sonido e identidad del rock", agregó.

En noviembre la exhibición viajará al Salón de la Fama del Rck and Roll en cleveland, Ohio.