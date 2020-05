Los duques de Sussex celebran el cumpleaños de Archie sin pompa ni boato

Con motivo de la celebración del primer año de su hijo Archie, los Sussex han mostrado este miércoles a través de la redes sociales de " Save the Childen" un vídeo de su hijo que forma parte de una campaña para recaudar fondos para los niños más vulnerables como consecuencia de esta situación provocada por la COVID-19.

Y, en lugar de fotos oficiales, han mostrado un vídeo en el que Meghan Markle lee a su hijo el cuento " Duck Rabbit!" (¡Pato Conejo!) sentada en un sillón blanco, con el pequeño en su regazo.

Una publicación compartida de Save The Children UK (@savechildrenuk) el 6 May, 2020 a las 4:01 PDT

Lejos del protocolo al que se vio obligada desde que se casara con Enrique de Inglaterra, la duquesa de Sussex ha preferido para esta ocasión la comodidad y sencillez tanto para ella como para su bebe.

Vestida con una c amisa vaquera con las mangas remangadas, pantalones cortos, el pelo recogido en una coleta informal y sin apenas maquillaje, se ha mostrado sonriente y relajada junto a Archie, que lucía un " body" blanco.

La sorpresa llega al final, cuando el pequeño balbucea su primera palabras y se escucha a Enrique y Meghan, gritar "¡Bravo, bravo!" con la emoción que caracteriza a unos padres primerizos.

El primogénito de los duques de Sussex celebra así su primer año de vida alejado de la cuna de los Windsor, doce meses en los que ha habido grandes transformaciones a raíz de la decisión de sus padres de dejar de ser miembros "senior" de la Familia Real británica

Archie, el cuarto nieto del heredero Carlos de Inglaterra y octavo bisnieto de Isabel II, c elebra este primer año de vida confinado en la cálida California, destino elegido por sus padres tras su decisión de ser independientes económicamente de la familia real británica.

Desde el 1 de abril, este joven matrimonio y su hijo comenzaron a escribir una nueva hoja en el libro de su vida en Los Ángeles y han creado la organización benéfica Archewell, un nombre con un guiño a su primogénito que hoy, como no podía ser de otra manera, ha recibido la felicitaciones de su familia paterna.

El príncipe Carlos, su abuelo, le ha felicitado vía Instagram con una imagen realizada en blanco y negro, del día de su bautizo y un texto que dice: "Un feliz cumpleaños para Archie, que hoy cumple un año".

Los duques de Cambridge también le han felicitado con las siguientes palabras " ¡Deseamos a Archie un primer cumpleaños muy feliz!", un mensaje acompañado de una foto de familia también de su bautizo en julio de 2019.

Wishing Archie a very happy first birthday today! 🎈 pic.twitter.com/dEjvnSjGGM

Y su bisabuela Isabel II, también se ha sumado a las felicitaciones: " ¡Feliz cumpleaños a Archie Mountbatten- Windsor que hoy celebra su primer cumpleaños!".

Happy Birthday to Archie Mountbatten-Windsor who is celebrating his 1st birthday today! 🎈Archie is The Queen’s eighth great-grandchild. pic.twitter.com/PMaiY6NR1a