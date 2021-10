El artista colombiano J Balvin, nuevamente envuelto en medio de una polémica, se disculpó a través de sus historias de Instagram por el video de la canción “Perra”.

Fue tanta la indignación por el contenido de este video y por la letra de la canción que la madre del artista manifestó sentirse indignada y también hizo la propio la vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, quien emitió un comunicado.

Dentro de la nota de prensa, la vicepresidenta colombiana aseguró que " La letra de la canción tiene directas y abiertas expresiones sexistas, racistas, machistas y misóginas que vulneran los derechos de las mujeres comparándolas con un animal que se debe dominar y maltratar".

En sus disculpas públicas, el artista latino más escuchado del mundo, según la revista Billboard aseguró que el video ya fue bajado de la plataforma Youtube y “ que ofrece disculpas a quienes se sintieron ofendidos”.

“ Vengo a hablarles del video de ‘Perra’, quiero ofrecerles mis disculpas a todas las personas que se sintieron ofendidas, especialmente a las mujeres y la comunidad negra. Eso no hace parte de lo que yo siempre he expresado, lo mío siempre ha sido tolerancia, amor e integración, como también me ha gustado siempre apoyar a los nuevos talentos, en este caso Tokischa, una mujer que apoya su gente, su comunidad y también empodera a las mujeres”, dijo el reguetonero.

J Balvin también aprovechó el momento para pedirle disculpas a su madre.

El polémico video

En el videoclip el cinco veces ganador del premio Grammy Latino es el único mestizo de piel clara bailando entre decenas de personas negras en un barrio pobre.

Al inicio de la secuencia, el reguetonero dice marcharse para un "bajo mundo" y, más adelante, se les ve junto a dos mujeres negras disfrazadas de perras, que gatean a su lado atadas del cuello con cadenas.

"Eres una perra en calor y estás buscando un perro para quedarte pegá (pegada)", canta el músico de 36 años.

"Yo soy perra callejera con la popola (vagina) de raza", le responde Tokischa, una rapera nacida en República Dominicana que coprotagoniza el videoclip.

Con información de la agencia AFP.