Dua Lipa y el rapero Stormzy triunfan en los premios Brits

Dua Lipa, de 22 años, una de las pocas artistas en haber superado los mil millones de visionados en YouTube con su canción "New Rules", se enfrentaba a Paloma Faith, que se llevó el galardón en 2015, Kate Tempest, Jessie Ware y Laura Marling.

Nacida en Londres de padres albanokosovares, Dua Lipa fue modelo antes de lanzarse al mundo de la música.

Lanzado a mediados de 2017, su disco "Dua Lipa" recibió buenas críticas, y la revista especializada británica NME destacó la calidad de su voz y su madurez artística pese a su juventud.

Al recibir el premio, la cantante afirmó que esperaba ver "a más mujeres sobre este escenario, a más mujeres ganando premios, a más mujeres dirigiendo el mundo".

Por su parte, Stormzy, de 24 años, publicó en 2017 un primer álbum, "Gang Signs & Prayer", alabado por la crítica. En la categoría de "mejor artista masculino británico" rivalizaba, además de con Ed Sheeran, con Liam Gallagher (ex-Oasis), Loyle Carner y Rag'n'Bone Man.

Asimismo, el grupo de rock estadounidense Foo Fighters obtuvo el premio Brit al "mejor grupo internacional", imponiéndose a Haim, The Killers, LCD Soundsystem y Arcade Fire.

