Residente: 'Puedo llenar estadios aunque no suene en la radio'

Residente dice sin tapujos que no compone su música pensando en ganar un Grammy, pero reconoce al mismo tiempo la proyección que estos premios han dado a su trabajo.

"Los Grammy, a mí en lo personal, me han ayudado a darle credibilidad a una carrera que va a contra la corriente por mucho tiempo", dijo el rapero puertorriqueño en una entrevista telefónica con la AFP.

René Pérez Joglar, como se llama realmente Residente, lanzó este año su primer disco desde que se separó de Calle 13, la banda que integró con su hermanastro Eduardo Cabra, Visitante, y su hermana Ilena Mercedes Cabra, hoy iLe como solista.

Juntos ganaron 24 Grammy Latino, y en su debut como solista lidera las nominaciones de la 18a edición, que se celebrará el jueves.

"Puedo llenar estadios aunque no suene en la radio", aseguró. "No trabajo pensando en Grammy, mi prioridad es mi música, hacer un mejor trabajo, a nivel personal, dar lo mejor de mí".

Pero a continuación, reconoció que ser galardonado sirve "para que la industria crea en el trabajo también. Lamentablemente a veces hace falta que otro diga 'ah, está bueno' para que todo el mundo diga 'es verdad'".

"Igual de distintos"

Su primer trabajo en solitario, titulado "Residente", es el resultado de un largo viaje por el mundo, inspirado en un estudio de su genoma, a través de una prueba que se hizo cuando aún estaba en Calle 13 y dejó en la gaveta, madurando.

"Decidí hacer música basada en mi ADN. Viajé a diferentes partes del mundo recolectando sonidos y encontrando historias. Todos somos residentes del espacio que ocupamos y en nuestro espacio las fronteras no existen".

El texto, que da la bienvenida en su página web, anuncia un ambicioso proyecto, que le tomó dos años e incluye un libro bitácora y un documental.

Su recorrido lo llevó de Siberia a Burkina Faso, de China a Francia, del Cáucaso a Ghana y Nigeria.

El resultado: una mezcolanza en total armonía con temas muy cargados como "Guerra" o "Apocalíptico", o los 10 minutos de "tiraera" en "La Cátedra", en la que reclama un récord en el rap y la música en general con sus 1,900 palabras.

"Somos igual de distintos, diversos pero somos bien parecidos, nos enojamos igual, nos alegramos con cosas similares, uno cree que somos bien distintos, son culturas distintas peros somos seres humanos, similares", indicó el cantante de 39 años y ganador además de tres Grammy con Calle 13.

En el disco, hay participaciones de Lin-Manuel Miranda, el creador del éxito de Broadway "Hamilton" y que resultó ser su primo; también del guitarrista Bombino de Burkina Faso, de músicos de la ópera de Pekín, de cantores de Tuva en Siberia o de la tribu dagomba de Ghana.

"Hice un estudio, estaba familiarizado con cada región", dijo sobre la preparación de los viajes, entre los cuales hacía escalas en Nueva York. "No llegué con la maleta vacía, llegué con la maleta por la mitad para meter más cosas, tenía una idea de los temas que quería tocar".

"Colonia"

Como otros artistas compatriotas, Residente ha ayudado activamente a los afectados por el huracán María en Puerto Rico.

En una gira internacional recaudó alimentos e insumos que fueron enviados a la isla desde Chile, que también envió ayuda que fue retenida en el aeropuerto por las autoridades.

Pero más allá de la polémica, el músico, siempre muy político y movido por temas sociales, asegura que "la situación de Puerto Rico sería la misma esté [Donald] Trump, Hillary [Clinton], [Barack] Obama".

"Es una colonia, no es que sea culpa de Trump", cuestionado por la forma en que ha encarado la emergencia. "No es porque haya maldad, es porque es así, fue lento para New Orleans con Katrina, mucho más lento para Puerto Rico".

Residente tiene un concierto previsto en San Juan el 2 de diciembre y esta semana viaja a Las Vegas para participar en la entrega de los premios de la Academia Latina de Grabación.

Y después de "Residente", ¿qué viene? "Tengo que pensar, estoy haciendo temas, unos sencillos".

"Sentía la necesidad de hacer un proyecto como el que hice, ahora me siento relajado para escribir, para hacer cualquier tipo de tema".