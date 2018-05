Will Smith y Nicky Jam cantarán el himno oficial de Rusia 2018

Will Smith y Nicky Jam contarán con una voz femenina para interpretar el himno de la competición mundialista, que será la albana Ere Istrefi, según reveló el portal "Albanians in the world" desvelando también que el productor DJ Deeplo forma parte del proyecto.

Esta canción, que se estrena este viernes, es "una locura”, según el productor DJ Nelson y de Juan Diego Medina, el mánager de Nicky Jam, respectivamente.

"Nicky Jam y Will Smith están produciendo juntos la nueva canción de la Copa de fútbol. Están haciendo una gran canción y es simplemente una locura", aseguró DJ Nelson a Vibe. Medina, por su parte, reveló en W Radio que la canción ya está muy avanzada y que en estos momentos Will Smith y Nicky Jam están en Budapest (Hungría) realizando los últimos arreglos musicales para que pueda ser lanzada el próximo viernes 25 de mayo tal y como está previsto.

La emisora colombiana también señala que este himno tiene una gran repercusión, ya que además de sonar durante todo el Mundial, será interpretado en la ceremonia de clausura que congrega aproximadamente a dos mil millones de telespectadores de todo el mundo.

Tras estas informaciones, Will Smith ha confirmado la noticia esta mañana en Instagram publicando esta fotografía en la que aparece con Nicky Jam y etiquetando a los cuatro protagonistas del himno del Mundial de Rusia que están a punto de estrenar.

El actor ha terminado su publicación escribiendo "One Life to Live. Live it Up" y esto ha hecho pensar que podría ser el título de su canción.