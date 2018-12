Estas son las 10 canciones más escuchadas de este 2018

Su tema “ God’s Plan” del álbum “Scorpion” alcanzó la primera posición en ambos recuentos de los editores de estos sitios y escuchas durante este año. Otras canciones de su último disco, “ In My Feelings” y “ Nice For What”, también se colaron en el top cinco del listado de Spotify y Apple Music.

También fue el artista masculino más reproducido durante el 2018 en Spotify, seguido del rapero Post Malone, el fallecido XXXTENTACION, el reguetonero colombiano J Balvin y el cantautor inglés Ed Sheeran.

Además, “Scorpion” de Drake fue el primer disco en alcanzar las mil millones de escuchas en una semana y romper el récord de streaming en un solo día de Apple Music.

En tanto, la artista femenina con más reproducciones en Spotify en este 2018 fue la estadounidense Ariana Grande, seguida de la cantante inglesa de origen kosovar Dua Lipa, la rapera estadounidense Cardi B, la cantautora Taylor Swift y la estadounidense de ascendencia mexicana y cubana, Camila Cabello.

La agrupación con más escuchas en esta plataforma fue la banda de Las Vegas, Nevada, Imagine Dragons. En este ranking, le acompaña la sensación de kpop BTS, la banda estadounidense Maroon 5 y el grupo inglés Coldplay.

Aquí te compartimos las 10 canciones más escuchadas de Spotify.

1. " God's Plan", Drake.

2. " SAD!", XXXTENTACION.

3. " rockstar", Post Malone y 21 savage.

4. " Psycho", Post Malone y Ty Dolla $ign.

5. " In My Feelings", Drake.

6. " Better Now", Post Malone.

7. " I Like It", Cardi B, J Balvin y Bad Bunny.

8. " One Kiss", Calvin Harris y Dua Lipa.

9. " IDGAF", Dua Lipa.

10. " FRIENDS", Marshmello y Anne-Marie.

Y estas son las 10 canciones con más reproducciones en Apple Music.

1. " God's Plan", Drake.

2. " Nice For What", Drake.

3. " rockstar", Post Malone y 21 savage.

4. " In My Feelings", Drake.

5. " Psycho", Post Malone y Ty Dolla $ign.

6. " I Like It", Cardi B, J Balvin y Bad Bunny.

7. " SAD!", XXXTENTACION.

8. " Havana", Camila Cabello y Young Thug.

9. " Look Alive", BlocBoy JB y Drake.

10. " Ric Flair Drip", 21 savage, Offset y Metro Boomin.