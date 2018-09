'Maroon 5' se presentará en el intermedio del Super Bowl 2019

La NFL en un comunicado expresó: "Es una tradición del Super Bowl especular sobre los artistas del intermedio. Continuamos trabajando con Pepsi, patrocinador del concierto en nuestros planes, pero no tenemos nada que anunciar sobre lo que será otro espectáculo épico.”

Hasta el momento la NFL no ha querido confirmar el espectáculo que podrían presentar los intérpretes de “She will be loved”.

Según un articulo publicado por el diario "El Universal" ,la actuación del medio tiempo del Super Bowl es un auténtico acontecimiento mundial, que atrae tanta atención como el partido en sí.

En los últimos años, además de Justin Timberlake en 2018, se presentaron en ese escenario Lady Gaga (2017), Coldplay (2016), Katy Perry (2015), Bruno Mars (2014) y Beyoncé (2013).