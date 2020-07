Las 12 películas indispensables para los amantes del rock

-“ Rocketman” (2019) es la biografía autorizada del cantautor británico Elton John. La película ganó el Óscar a mejor canción. También ganó dos Globos de Oro y recibió cuatro nominaciones a los británicos premios Bafta.

-" Yesterday" (2019) es una película del director británico Danny Boyle, que cuenta la historia de Jack Malik, un músico que un día se levanta y encuentra que el mundo no recuerda a The Beatles. Ante esta realidad, decide hacer pasar las canciones de la banda británica como suyas. El resultado es una divertida historia con muchas referencias a la cultura pop. (HBO)

-" Blinded by the Light" (2019) es una cinta inspirada en el periodista Sarfraz Manzoor y su amor por la música de Bruce Springsteen. Las canciones de The Boss lo inspiran a cambiar su vida por completo y le dan el impulso necesario para enfrentarse a unos padres ultraconservadores y a una sociedad en la que no encaja.

La banda sonora se pasea por los mayores éxitos del artista estadounidense. (HBO)

-" Bohemian Rapsody" (2108) es la biografía autorizada por la banda británica Queen sobre la vida de su líder vocal, el fallecido cantautor Freddie Mercury. Su protagonista, Rami Malik, recibió el Óscar al mejor actor. La cinta fue una de las más vistas ese año en el mundo.

-" Across The Universe" (2018) es una película musical asentada en la década de los años 60, en la que los protagonistas Evan Rachel Wood (Westworld) y Jim Sturgess le hacen un homenaje a los Beatles. Lo que inicia como una búsqueda personal, termina en un camino musical lleno de nostalgia y experimentación. (HBO)

-"Control" (2007) es una película inglesa sobre la vida de Ian Curtis, el cantante de la banda británica post-punk Joy Division, que da detalles sobre la formación de la organización, la realidad del artista y su suicidio en 1980, a los 23 años. (Amazon Prime Video)

-" Rockstar" (2001). De día Chris "Izzy" Cole es técnico de fotocopiadoras pero de noche se transforma en el mayor fan y el vocalista de una banda de rock tributo a Steel Dragon, su banda preferida y una de las más reconocidas en la escena. La película, protagonizada por Mark Wahlberg y Jennifer Aniston, está inspirada en la vida de Tim “The Rippers” Owen, vocalista de Judas Priest. (HBO)

-" Almost Famous" (2000) es la cinta del aclamado director Cameron Crowe que relata la realidad de las giras de las bandas de rock a través de la historia autobiográfica, en la que un adolescente periodista consigue una asignación de la famosa revista musical Rolling Stone y pasa un verano siguiendo a sus ídolos. (Showtime)

-"High Fidelity" (2000) es la adaptación del libro del escritor británico Nick Hornby. Cuenta la historia de un hombre de 20 años con dificultades sociales, quien es dueño de una tienda de discos de vinilo. Ante sus fracasos sentimentales decide visitar a sus exnovias y se pasea por los grandes éxitos musicales de las relaciones fallidas.(Hulu, Amazon Prime Video)

-"The Doors" (1991) es la película del director estadounidense Oliver Stone, que cuenta la historia de la icónica banda de rock mediante una adaptación del libro "Riders of The Storm". La cinta fue protagonizada por Val Kilmer como el líder vocal y compositor Jim Morrison. (Amazon Prime Video, Kanopy, Popcornflix, Pluto TV, Crackle).

-" This is Spinal Tab" (1980) es una película humorística de Rob Reiner que sigue a la banda ficticia Spinal Tab y terminó convenciendo a muchos, incluyendo a MTV que era un verdadero documental basado en una exitosa banda británica. (YouTube)

-"Tommy" (1975) es considerada la primera película sobre una ópera rock, basada en el doble álbum de la banda The Who. Además de los números musicales de la banda, impactan la interpretación de "Acid Queen" por parte de Tina Turner y 2Pinball Wizard" de Elton John. (Amazon Prime Video).