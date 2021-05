'Los OVNI's son reales', Estados Unidos lo confirma

La fuente no es un conspiranoico posteando en redes desde su sótano, las declaraciones vienen de pilotos de la Armada estadounidense e incluso del expresidente Barack Obama.

La realidad supera la fantasía. El ejército de Estados Unidos confirma la existencia de los popularmente conocidos OVNI’s (Objetos Voladores No Identificados) ahora llamados Fenómenos Aéreos No Identificados (FANI).

“Imagina una tecnología que pueda ir de 6 a 700 G de fuerza, que pueda volar a 13,000 millas por horas, que pueda esquivar radares y volar a través del aire, el agua y posiblemente el espacio. Y que no tenga señales obvias de propulsión, no tenga alas, no tenga superficies de control, y aún así desafíe los efectos naturales de la gravedad terrestre. Eso es precisamente lo que estamos viendo”, relató Lue Elizondo, quien lideró la Fuerza de Tarea de Fenómenos Aéreos No Identificados desde el 2008, en el programa 60 Minutes.

El expiloto Ryan Graves comentó que él y sus compañeros de escuadrón F/A-18 F observaban diariamente FANI’s sobre Virginia Beach en 2014. Diariamente, y por varios años. Imágenes de 2019 sobre la misma área muestran un objeto volador que el Pentágono ha reconocido no poder identificar.

“No sabemos exactamente que son, no podemos explicar cómo se movieron, ni su trayectoria. No tenían un patrón fácilmente explicable. Así que, creo que las personas están seriamente tratando de investigar y descubrir de qué se trata”, señaló el expresidente Obama unos días después al ser cuestionado sobre el tema.

La noticia ha sacudido la opinión pública, especialmente entre los grupos que piensan que se puede tratar de vida extraterrestre y toman estas nuevas revelaciones como la confirmación de teorías que sostienen desde hace décadas.

En sitios web como Reddit abundan las teorías y predicciones. Visitas de extraterrestres, tecnología militar secreta, e incluso viaje en el tiempo son algunas de las teorías que se alimentan de rumores, testimonios y comentarios entre los internautas.

Aunque se trata de un espacio donde abunda la ficción y desinformación, lo cierto es que tampoco hay buenas explicaciones oficiales, más allá del reconocimiento que hay algo en los cielos y que no sabemos qué es, cómo se mueve o con qué propósito.

Es posible que el próximo mes conozcamos más información. El Senado estadounidense encargó al Pentágono un informe desclasificado del tema que se debe presentar en junio.

“Quiero que tomemos esto en serio y haya un proceso serio para analizar la data siempre que llegue. Que haya un lugar dónde se catalogue y se analice constantemente hasta que tengamos respuestas. Tal vez hay una respuesta simple, tal vez no”, concluyó el senador Marco Rubio en 60 Minutes.

Aunque muchos esperan confirmar sus sospechas de vida extraterrestre, el tema tiene un claro interés de seguridad nacional para Estados Unidos que busca determinar si otros países han desarrollado tecnologías aeronavales que podrían representar una amenaza para el país.