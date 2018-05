El príncipe Enrique y Meghan eligieron carroza para el día de su boda

La pareja eligió una de las cinco carrozas Ascot del palacio de Windsor que será tirada por Milford Haven, Storm, Plymouth y Tyrone, cuatro caballos grises del castillo de Windsor, agregó el comunicado.

El príncipe Enrique, 33 años, y Meghan Markle, una exactriz estadounidense de 36 años, recorrerán la ciudad bajo la mirada de miles de peronas y luego regresarán al castillo de Windsor, donde ofrecerán una recepción.

Durante el recorrido, la carroza será escoltada por el Regimiento de Caballería de la Casa Real, se indicó.

Enrique y Meghan "esperan con impaciencia ese corto recorrido que, anhelan, les permita expresar su gratitud a todos los que se hayan reunido en Windsor para disfrutar de la atmósfera de esa jornada especial", indicó el comnicado.

En 2011, después de la boda, el príncipe Guillermo, hermano mayor de Enrique, y su esposa Catalina se trasladaron en carroza de la abadía de Westminster al palacio de Buckingham.

Take a closer look at the Ascot Landau carriage, which will take Prince Harry and Ms. Markle on a procession through Windsor Town after their wedding. pic.twitter.com/pXHg2tIjKS