Lo que Panamá no vio del estreno de Versus

El primer show de Versus nos regaló momentos increíbles como los sorprendentes dotes de Raúl Aparicio para cantar reggaetón o el panacubano ‘Lachy’ Quintana dándolo todo con su versión del éxito de Osvaldo Ayala ‘Quisiera’. Sin embargo, el escenario no fue el único lugar donde se vivieron los mejores momentos, tras bastidores hubo todavía mucha más magia y aquí te la vamos a contar.

El pasado miércoles 26 de abril fuimos testigos privilegiados del estreno de Versus, el nuevo megaproyecto de TVN que vino a revolucionar la manera en que la música típica era vista hasta ahora. Con un formato diferente e innovador, la producción lanzó la casa por la venta para llevarle a los televidentes un show único. Pero esta vez no hablaremos del show, sino de todo lo que se vivió tras bastidores.

Lo primero que se pudo ver a simple vista es que tanto los retadores como los artistas VIP, sin dejar pasar a los presentadores, ensayaron hasta el último detalle. Sencillamente la producción no se tomó ningún tipo de riesgo y tampoco dejaron nada al azar. Cables extendidos por el suelo, camarógrafos alistándose, una orquesta cuyos integrantes afinaban sus instrumentos, murmullos técnicos y es que esto era solo un indicio de lo que estaba por venir.

Por más de seis meses, el equipo operativo de TVN trabajó hasta el mínimo detalle para levantar un estudio de primer nivel con lo último en tecnología para producir Versus desde sus instalaciones. La gran noche tuvo de todo: actuaciones repletas de emociones y mucha diversión. Si hubiera que definirlo en una frase, diríamos que ¡Estuvo fuera de este mundo!

Hablando de eso, Joselyne Ramírez, la retadora del team Alejandro Torres, arrasó en el show. No solo desbancó a Anarkelys de la silla VIP, sino también fue la favorita del público, que no paró de votar por ella para llevarla hasta esa zona privilegiada donde estaban los artistas consagrados, y estamos seguras que luchará por mantenerse en el trono.

Lo que nos llamó la atención fue la algarabía y el corre-corre que hubo hasta solo minutos antes del inicio del show y luego, como por arte de magia, cuando arrancó el conteo regresivo para salir al aire, todo cambió. Cada uno de los involucrados se acomodó en su posición y todo el mundo salió al escenario a triunfar. Antes, durante y después del show había un clima de fiesta.

Hablamos con Jeremy antes de que iniciara el show y nos contó un poco sobre cómo se viven esos momentos que nadie ve detrás de cámaras. “Detrás de cámaras es muy diferente a como se ve en la televisión, es más el nerviosismo de saber a quién vas a enfrentar, como que te come por dentro pero igual, hay que sacar el show adelante para que la gente siempre esté contenta de brindarles un excelente espectáculo”.

¡Se abre el telón y empieza el show! Desde el inicio de esta primera gala, los retadores empezaron a divertirse entre ellos, interactuando en cada presentación y aunque no lo crean, Ana Cristina, Sergio y Jeysi a pesar de no pasar a la segunda fase de la competencia, detrás de cámaras siguieron tripeándose el show, bailando, saltando, haciéndose selfies y pasando un buen rato. Sin embargo, a medida que el programa continuaba, también se vivieron momentos de mucha tensión.

Si bien, los televidentes disfrutaron la mayor parte de la acción frente a la pantalla, es posible que haya algunos momentos que los espectadores no pudieron ver.

Doble amenaza: Hablando de dobles amenazas y momentos de tensión, ‘Lachy’ y Jeremy no lograron desbancar a los VIPS en la fase del ‘After party’ quedando así, bloqueados y dejando su destino en la competencia en manos del público. Aunque todo no puede ser fiesta, risas y arcoíris, el buen ambiente que se respiraba tras cámaras no cambió.

“Agradecido y muy feliz por el abrazo y el calor que recibí de todos los votos del pueblo panameño y solo pedirle a toda la gente que vote esta semana para poder volver con más energía” fueron las palabras de Lachy Quintana en referencia a su sentencia, claro, sin dejar esa sonrisa que lo caracteriza.

¡Sorpresa!: Desde antes de salir a escena, lo que venía cocinándose era algo que sin duda iba a hacer disfrutar al público. Mr. Saik fue el primer invitado y su versión típica de ‘La Zapatilla’ no solo hizo bailar al público. Todos los que estuvimos detrás de cámaras bailamos, gozamos y nos reímos de esta nueva faceta como tipiquero de Saik.

El fan número 1: Por supuesto, el momento más dulce de la noche, fuera de la pantalla, lo protagonizaron Jeremy y su hijo. Apenas todo terminó y las cámaras se apagaron el pequeño corrió a la tarima para tirarse a los brazos de su papá ¡y tanta emoción casi nos mata de ternura! No cabe duda que es su fan número uno.

Ana Cristina siendo Ana Cristina: Ana Cristina encontró tiempo entre cada presentación de sus compañeros para pasearse por el estudio bailando, saltando y contagiándonos a todos de esa locura y buena vibra con la que la conocemos. Ella sin duda la pasó bien.

¡Agotada! Pero jamás derrotada: Entre pausas, nuestra querida presentadora Elvia, tenía que pasar entre el público, debajo de las cámaras y saltar cables para poder llegar a su puesto donde tenía que hacer los diversos pases ¡y todo eso en tacones! Eso sí, entre tanto correr jamás perdió el glamour, porque antes muerta que sencilla.

Todos, sin excepción, entre bromas y bromas, celebran la música como el medio que los reúne y, entre pausas y pausas, y entre momentos de máxima tensión muchos aprovecharon para pasarse por el stand de Seco Herrerano pues ‘cuando la música típica y la urbana se combina, bailamos al ritmo de lo nuestro’, esa infusión típicamente panameña a través de la cual se representa como el encuentro y el fortalecimiento de la amistad.

Si quieren saber más sobre cómo se vive el backstage en cada gala, manténganse atentos para que no se pierdan ni un solo detalle en esta primera temporada del gran megaproyecto de TVN, VERSUS.