Lo que Panamá no vio de la octava gala de Versus

Este octavo show estuvo de infarto. A tan solo dos galas para la final, ya no hay espacio para errores y se está empezando a definir quiénes son los retadores más fuertes, pues todos están dando el cien en sus presentaciones para poder llegar a la final.

Lo primero que se pudo ver a simple vista es que desde muy temprano tanto los retadores, como los artistas VIP, y los presentadores, ensayaron hasta el último detalle. A pesar de que la dinámica de preparación fue mucho más tranquila, la producción no se tomó ningún tipo de riesgo y tampoco dejaron nada al azar.

Detrás de cámaras jamás faltan las risas. Y es que minutos antes de que empiece el programa entre bailes, pláticas y fotos, lo que se vive son puros buenos momentos. En una noche como la de Versus, ¿cómo podrías no pasarla bien?

Zumeily Fuentes se une al grupo de retadores de Versus por parte del Team Alejandro Torres con un solo propósito y es el de cambiar vidas con su voz.

Gala tras gala, el público vota por su retador favorito. En este programa, la decisión y el poder recaen en los televidentes y es por eso que Sergio y Juancín se reintegran en la contienda por ocupar las sillas VIP y llegar a la gran final tras pasar una semana bloqueados.

Sin embargo, la eliminada de la noche fue Erika, quién con lágrimas en los ojos le tocó despedirse de la tarima de Versus y señaló que sentía una gran satisfacción por haber dado lo mejor de sí en la competencia.

Empiezan los Versus y como este no es el típico show de canto, la dinámica esta gala fue un poco distinta. La fase de ‘La Taquilla’ esta vez no fue de música típica, sino que fue de baladas.

El romanticismo y la pasión se apoderaron de la tarima y a pesar de que todas las presentaciones estuvieron increíbles a algunos no les fue tan bien y terminaron bloqueados (Sergio, Ronaldo y Marielys).

Eso sí, la que no vino con rodeos fue la nueva retadora Zumeily, quien no solo hizo alarde de la tremenda voz que tiene, sino que también vino pisando fuerte y es que como ella dijo “Yo no vine aquí a jugar” y para que mentir… ¡El público la amó!

¡Al mejor estilo de los Bohíos Alegres! Llega el ‘Afterparty’ y los retadores y las VIP pusieron al público a bailar y cantar al son del acordeón con temas como “Tu propia medicina”, “Tarde lo conocí”, “Amándome se muere”, “Mientes tan bien”, “Que no lo sepa nadie” y “Que sufra otra”.

Josy, Ana Cristina, y Karol se mantienen ocupando sus sillas VIP, ya que ningún retador las ha podido eliminar y es que la competencia está cada vez más reñida y todos siguen luchando por mantener sus puestos en la competencia y asegurarse de llegar a la gran final. ¿Será que logran destronarlas?

El más esperado ¡Check, Check, Check! Nuestro invitado en este octavo show fue Eddy Vásquez. Y es que, él pensaba que se iba a escapar de venir a cantar, pero no señor y lo que nos trajo esta noche en el escenario de Versus fue sabrosura pura con “Malos pensamientos” de Hector Lavoe pero al ritmo del tambor y el acordeón.

Después de que se terminó el show, lo que se vivía aquí era una fiesta y como en la gala pasada los teams que no se pierden ningún baile típico dijeron presente en esta octava gala. “Los Caza Bailes”, “Los Mal queridos”, “Los Tipiqueros C3” y “Los Licuados” ¡Esto estaba tan bueno que nadie se quería ir!

Versus representa mucho más que un simple show de canto. Manténganse atentos para que no se pierdan ni un detalle en esta primera temporada del que no es el típico show de canto.