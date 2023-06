Lo que Panamá no vio de la séptima gala de Versus

Ciudad de Panamá/Versus regresó un miércoles más en un Séptimo Show que prometió ser todo y más. Con mucha tristeza nos tuvimos que despedir de Surelys, quién deja la carrera por ser una de las finalistas y pasa a convertirse en la séptima eliminada.

¡Mujeres al poder! Las mujeres se están apoderando de Versus y han dejado claro que ninguna es rival fácil. Erika Evans del Team Alejandro Torres y Marielys Samaniego del Team Jonathan Chávez son las dos nuevas retadoras que entran con un solo objetivo en mente y es desbancar a una VIP.

Como todas las galas, los preparativos para la noche empiezan desde muy temprano y es que la producción no está dispuesta a correr ningún riesgo durante el show. Como en la sexta gala, esta también fue una noche bailable y lo que se vivió aquí fue toda una fiesta. Nos acompañaban ‘’Los tipiqueros C3”, “Los Mal Queridos” y “Los Caza Bailes”, los teams que no se pierden ni un solo baile típico y no quisieron tampoco perderse el que se formaba aquí en Versus.

Elvia lució a la perfección un hermoso traje azul y se tomó su tiempo en la alfombra roja no solo para posar ante las cámaras, sino también para entrevistar a todos los que pasaban por ahí. Fue merecedora de muchos cumplidos por parte de todos los presentes ¡lucía hermosa!

Esta noche teníamos casa llena y no solo por los presentes, sino que también nos acompañaron Lachy, Jeysi, Sergio, y Vivian a quienes vimos gozándose el show. Otra personita que nos acompañó esta noche fue la novia de nuestro queridísimo “cocho” Juancín.

Nuestro presentador Julian fue puras sonrisas y uno que otro bailecito mientras esperábamos que dieran las 8:30 p.m para que iniciara el show. Todas las galas él interactúa con la gente que va al programa para asegurarse que pasen un buen tiempo.

El programa inició con el enfrentamiento de Juancín y Analuz y déjenme decirles que ellos pusieron a todos los presentes a bailar con grandes éxitos como “Vuelves” y “Buena muchacha”. ¡Que fiestón!

Como la dinámica esta gala fue un poco distinta, Analuz al ganar su taquilla rápidamente paso al enfrentamiento en el Afterparty con nada más y nada menos que Joselyne ¡Ese fue un duelo de titanes!

La revelación de la noche fue Marielys quién no solo ganó su taquilla contra Erika, sino que también se midió con Ana Cristina por la silla VIP y creo que dejó bastante claro que no es un hueso fácil de roer… simplemente wao.

El último enfrentamiento en la fase de la Taquilla fue entre Sergio y Ronaldo y aunque estuvo bastante reñido, el que pasó al Afterparty fue Ronaldo midiendose con la más temida, Karol. Y aunque Ronaldo con su presentación nos puso a bailar a todos con una mezcla de pop regguetón, Karol arrasó con su presentación y es que su voz es como el canto de las sirenas ¡te enamora!

Eso sí, la que más se disfrutó el show fue la Sra. Dezdy y no lo oyeron por mí pero ella tiene nueva favorita…Uy! Le guardaré el secretito y hablando de secretos... se dice que hay una nueva parejita en Versus ¡OMG!

Las reinas del VIP esta noche llegaron a imponerse y defender sus sillas. ¡Clase de presentaciones dieron estas tres chicas! Eso no es todo, Ana Cristina, Josy y Karol complementaban sus atuendos al mejor estilo de “las chicas superpoderosas”.

Para cerrar la noche, el invitado fue Ricardo Jaramillo cantando “Conciencia” de Gilberto Santa Rosa, pero al son del acordeón. ¡Vaya Ricky no te conocíamos esos dotes de cantante!

Y si ustedes creen que con la presentación de Ricardo se había acabado todo, les cuento que apenas se apagaron las cámaras, la orquesta típica siguió tocando y la gente estaba en lo mejor del baile, estuvo tan bueno todo que nadie se quería ir.

Versus representa mucho más que solo otro show de canto. Gala tras gala, el público vota por su retador favorito. En este programa, la decisión y el poder recaen en los televidentes. Manténganse atentos para que no se pierdan ni un detalle en esta primera temporada del que no es el típico show de canto.