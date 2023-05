Lo que Panamá no vio de la segunda gala de Versus

La segunda gala de Versus nos dejó “de todo” como en botica. Desde la aparición de nuevos retadores que demostraron una fuerza vocal impresionante hasta la salida de nuestro querido Jeremy Moreno, del que nos tuvimos que despedir con enorme tristeza al convertirse en el primer eliminado de la competencia.

Si hay algo que podemos confirmar con este nuevo megaproyecto de TVN es que la competencia está más fuerte que nunca, con actuaciones deslumbrantes en las que los seis retadores lo están dejando todo en el escenario de Versus para permanecer en carrera y llegar a la tan anhelada silla VIP. Y hablando de los VIP, estos artistas no se quedan atrás, y es que con sus interpretaciones, Raúl Aparicio, Joselyne y Kiara han dejado claro que nadie los va a levantar de su silla tan fácilmente.

Desde muy temprano, camarógrafos y producción llegaron al estudio a preparar todo y aunque esta vez la logística fue más tranquila que la del primer show, nadie quería dejar escapar ningún detalle. También pudimos ver a los presentadores, como a los retadores y los artistas vip ensayando para lo que nos esperaba.

¡No faltaron las risas! Detrás de cámaras jamás faltan las risas. Y es que minutos antes de que empiece el programa lo que se vive es alegría y buenos momentos. Mientras algunos están terminando de arreglarse, otros pasan el rato conversando o ensayando los últimos detalles de su presentación.

En una noche como la de Versus, ¿cómo podrías no bailar? Si el público en casa se divirtió, les garantizo que en el backstage no faltaron los buenos pasos y no queremos presumir, pero detrás de cámaras también se vivió una fiesta.

Pero sin duda, para la producción es una tarea muy difícil capturar todos los momentos que se viven detrás de cámara. Es por eso que a continuación de contamos con lujo y detalle todo lo que pasó en el show y no se vio.

La Mujer Maravilla

Nuestra presentadora Elvia no deja de sorprendernos con sus dotes para correr en tacones de un lado a otro durante las pausas sin dejar de lucir bella y esta segunda gala no fue la excepción. Elvia es nuestra mujer maravilla ¡wow!

Oops!

Durante la presentación de Ana Cristina, los nervios la traicionaron, pero ella no dejó que eso afectara su presentación y siguió cantando. Si bien al bajar del escenario ella era un manojo de nervios y angustia, sus compañeros le mostraron su apoyo y claro, son errores que a cualquiera le pasa. ¡Estamos contigo Ana Cristina!

Si no tienes Bam Bam

Emilio Regueira fue el invitado especial de la noche y puso a bailar a más de uno en el backstage al ritmo del acordeón con la versión típica de ‘Bam Bam’. Su presentación volvió el detrás de cámaras todo un carnaval, todos tiraron sus mejores pasos y no faltaron las salomas para darle ese toque típico.

¿Rivalidad?

El chisme esta bueno y es que nos enteramos que Lachy y Sergio tienen su pleque pleque y ya se escuchaba en los pasillos el rumor, pero no fue hasta que llegó la noche del segundo show, que pudimos confirmar que existe cierta rivalidad entre ambos retadores, pero ¿por qué? ¿qué habrá pasado?

Emotiva despedida

Durante todo el show pudimos ver a un Jeremy muy alegre, disfrutando de la presentación de sus compañeros, pero al finalizar el programa, Jeremy se mostró muy emotivo abrazando a todos sus compañeros y haciéndose fotos con ellos. Sin duda lo vamos a extrañar.

¡Estrategias a la vista!

Durante las pausas comerciales pudimos ver a los mentores escabulléndose al backstage para hablar con sus retadores y darles consejos sobre cómo podían mejorar un poco más sus presentaciones.

Si este segundo show estuvo de infarto, el que viene va a estar mejor. Aquí está su invitación exclusiva para que no se pierdan el detrás de escena del tercer show de Versus el próximo miércoles, y es que no vamos a dejar pasar por alto ningún detalle.