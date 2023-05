Lo que Panamá no vio de la tercera gala de Versus

¡La noche comenzó con fuerza! Versus estuvo lleno de grandes momentos tanto dentro como fuera de la pantalla. Por ejemplo, AnaLuz Pimentel llegó al show como la nueva retadora por parte del team de Alejandro Torres sorprendiendo a todos con su talento. Por otro lado, Ana Cristina y Surelys casi lloran de felicidad al enterarse que seguía en pie en la competencia luego de recibir la mayoría de los votos tras pasar una semana bloqueadas. Sin embargo, el que no tuvo igual suerte fue Sergio Reyes, al ser el segundo eliminado en esta tercera gala.

El día comenzó bastante tranquilo, la producción y los camarógrafos ya tenían todo montado y listo desde el día anterior para la noche que se avecinaba porque como dice el dicho, es mejor prevenir que lamentar. Durante el transcurso de la tarde, fue que empezó el ya usual corre-corre con todos los retadores, presentadores y los artistas vip entrando y saliendo de camerinos.

Mientras transmitían Versus, sucedieron muchas cositas que las cámaras no captaron, pero que nosotros sí y no lo oyeron por mí… pero les contaré todos los detalles de lo que se vivió en el backstage.

La que trajo dinamita y toda la artillería pesada fue la Sra. Dezdy. Lo que se vivió detrás de cámaras con ella fue todo un espectáculo. Ella se gozó este tercer show más que todos y de eso no me cabe duda, ella animaba al público en todas las presentaciones y digo… ¿cómo no disfrutar cuando ella está cerca? Las risas no faltaron en toda la noche y loschismescitos tampoco.

¿Mucho verde? Resulta que la Dezdy fue llegando y de una vez fue tirando su intriga y nos hizo saber a todos que Kiara parecía un árbol con su atuendo verde, pero tranquila Kiara que lucias bella.

Lo que no dice la boca, la cara lo revela… Desafortunadamente, la que no pasó desapercibida fue Jeysi y es que luego de su eliminación ella se sentó junto a Sergio a un costado de la tarima. Aunque en algunos momentos se mostraba entusiasmada, cuando las cámaras se apagaban que íbamos a pausas comerciales, nos dimos cuenta que se encontraba un poco molesta y aunque no nos acercamos a conversar con ella, Jey no disimuló su rostro de molestia, por lo que creo que más de uno se dio cuenta.

Eso sí, el que se encargó de animar al público en los cortes comerciales fue Julián. Él era puro desorden con ese micrófono, jugando con los que estaban presentes, por lo que estoy segura que nadie se aburrió.

La sorpresa de la noche fue Jacky Guzmán y es que, aunque ya la habíamos oído en los ensayos, escucharla en el programa en vivo fue otra cosa. Todos quedaron boquiabiertos con el derroche de talento que demostró, waoo….

Entrada la noche vino lo bueno, la presentación que estuvo de infarto fue la de Kiara, toda la audiencia se volvió loca mientras cantaba ‘La Guacherna’, dándole ánimos. “Esa es, esa es” era lo que se escuchaba mientras cantaba y es que hasta a los camarógrafos los puso a bailar.

Esta fue una noche llena de baile y sazón, ni siquiera los managers Alejandro Torres y Jonathan Chávez se querían quedar atrás, sacaron sus mejores pasos, hasta coreografías y todo hacían.

Anoche vivimos el verdadero “quítate tú pa´ponerme yo”, porque como la canción que interpretó Raúl Aparicio, el ‘lloró’ literalmente porque Lachy fue el que se coronó como el nuevo VIP y lo levantó de su silla, luego de estar invicto dos galas consecutivas. Decir que el público enloqueció es poco.

Por otro lado, nuestros presentadores Julián y Elvia fueron los que más se disfrutaron la presentación de Surelys al ritmo de “Perdóname” de la factoría, los vimos bailando entre ellos, rapeando y gozando al máximo.

Y la Dezdy por supuesto haciendo de las suyas una vez más, captó la atención de todos mientras estábamos a la espera del resultado del versus de Surelys y Josy gritando de repente, “Queremos saus, queremos saus”, oyeee ¡ALGUIEN DELE SU SAUS!

Cuando el show se acabó ¡La silla no se comparte! Y Kiara lo dejó bien claro, porque una vez que se acabó el programa nuestra linda artista vip no quería levantarse de esa silla y es que ella dejo bien clarito que ella se iba a levantar cuando ella quisiera, asegurando que ese puesto en el vip estaba duro que alguien se lo quitara.

Si este tercer show estuvo lleno de sorpresas, el próximo promete estar mejor. No se pierdan el detrás de cámaras del cuarto show de Versus porque venimos dispuestos a revelarlo todo… y más.