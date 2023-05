Segunda gala de Versus | Descubre quienes fueron los bloqueados de la noche

Si el estreno de Versus estuvo de infarto, la segunda gala trajo sorpresas que dejaron con la boca abierta a medio Panamá, especialmente con la incorporación de dos nuevos retadores que dejaron claro que vinieron a convertirse en la nueva voz de la música popular panameña.

El show inició con la expectativa de quién abandonaría la competencia, luego que Lázaro "Lachy" Quintana y Jeremy Moreno se enfrentaran a la eliminación tras convertirse en los dos primeros retadores bloqueados. Durante una semana, el público en casa tuvo la oportunidad de emitir su voto de apoyo y fue finalmente el cubano veragüense quien obtuvo la mayor cantidad de votos con el 59.4% logrando permanecer en competencia, mientras que Jeremy Moreno se despidió del show visiblemente emocionado.

Relacionado Jeremy se despide de Versus

Surelys Taire Howard y Juan José Henríquez fueron los dos nuevos retadores que se unieron a la competencia. La chica de la costa atlántica de Colón pasó a formar parte del team Alejandro Torres, mientras Henríquez, oriundo de Los Santos, se unió al team de Jonathan Chávez.

La Taquilla

Las primeras en salir al ruedo fueron Jeisy Fuentes y Ana Cristina Méndez quienes se enfrentaron en una enardecida batalla con dos éxitos de la música típica panameña. Jeisy puso a bailar al público con “La Patrona” de los hermanos Sandoval, mientras que Ana Cristina lo dio todo interpretando el tema “Un tierno Amor” del Mechi blanco, Ulpiano Vergara. Su magistral ejecución terminó inclinando la balanza a su favor y logró ser la elegida de la audiencia con el 80% de los votos.

A “Juancin” Henríquez no le dieron chance ni de acomodarse, ya que fue el segundo en salir al escenario a mostrar sus dotes musicales ante Sergio Reyes. El santeño nadó como pez en el agua con la interpretación del éxito del Tigre de la Candelaria, Victorio Vergara Batista, “Sé que llorarás”. Del otro lado, al pupilo de Alejandro Torres le tocó sacar la casta con una versión muy vernacular de “La Bachata” de Manuel Turizo. En esta batalla el representante del team Alejandro Torres, Sergio Reyes, pasó a la siguiente ronda con el 59% de los votos.

En el último enfrentamiento, "Lachy" Quintana y Surelys Howard se disputaron el último lugar a la ronda del after party. La nueva retadora le metió mucho sabor al tema "Amor azul" de Samy y Sandra Sandoval, mientras que el guerrero de Jonathan Chávez sacó todo su flow con una versión muy típica de "Lo que pasó, pasó" de Daddy Yankee. Tras una reñida votación, Surelys Howard logró superar a Lachy Quintana con el 53% de los votos, dando la primera campanada de la noche.

Así las cosas, Ana Cristina Méndez, Sergio Reyes y Surelys Howard pasaron a la fase del After Party donde se enfrentaron a Kiara Pérez, Joselyne Ramírez y Rául Aparicio como los artistas VIPs.

Pero antes, la sorpresa de la noche la dio Emilio Regueira que encendió el escenario de Versus con su éxito "Bam bam". El vocalista de Rabanes logró levantar al público con una versión muy pegajosa y al ritmo del acordeón del tema lanzado en el año 2002 y que forma parte de su álbum "Money pa' que".

After Party

Como vimos en el estreno de la competencia, la fase del After Party tiene un nivel de dificultad y exigencia aun mayor, ya que los retadores se enfrentan a tres artistas ya consagrados en el mundo profesional y que lucharán cada semana por no perder su silla VIP.

Así, en el inicio de esta segunda ronda, Sergio Reyes se tomó el riesgo de retar a Kiara Pérez con el tema "Que manera de quererte" de Gilberto Santa Rosa, mientras que la tipiquera volvió a demostrar su extraordinaria capacidad vocal al interpretar el tema "Bidi Bidi Bom Bom" de la recordada Selena Quintanilla. El increíble perfomance de la integrante del dúo Keny & Kiara enamoró al público que la escogió con el 55% de los votos para retener su silla VIP.

En el segundo reto, Surelys Howard se enfrentó a Raúl Aparicio. La representante del C-3 lo dio todo con 'Pa mis muchachas' de Christina Aguilera y Becky G, mientras que el acordeonista nos puso a gozar con "Materialista" del colombiano Silvestre Dangond. Aquí la votación estuvo candela pura y se definió apenas con un 2% de diferencia, siendo Raúl Aparicio quien retuvo su silla VIP con el 51% de los votos del público frente al 49% que obtuvo Surelys.

El último reto del After Party lo escenificaron Ana Cristina Méndez y Joselyn Ramírez. la retadora de Jonathan Chávez interpretó "Sesion #53" de Shakira y Bizarrap, mientras que Joselyn Ramírez sacó a relucir su gran voz con "Mi mayor venganza" de la India. No obstante, en esta batalla, los nervios traicionaron a Ana Cristina quien pasó problemas con la pista y no pudo ejecutar su presentación de forma correcta, por lo que Joselyn Ramírez se mantuvo en su silla VIP con el 65% de los votos.

De esta manera, Sergio Reyes, Surelys Howard y Ana Cristina Méndez quedaron sentenciados y sus destinos quedaron en manos del público que tendrá la oportunidad de votar durante toda la semana para elegir quien sigue en el show.