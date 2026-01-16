De acuerdo con la entidad, durante el año pasado fueron alfabetizadas 350 personas en la provincia, como parte de los esfuerzos por reducir el analfabetismo.

Veraguas/En la provincia de Veraguas, unas 14 mil personas no saben leer ni escribir, según cifras del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), una realidad que mantiene activas las acciones para incorporar a esta población a los programas de alfabetización que se desarrollan tanto en comunidades como en centros penitenciarios.