Más de 14 mil personas en Veraguas no saben leer ni escribir: autoridades refuerzan programas de alfabetización
De acuerdo con la entidad, durante el año pasado fueron alfabetizadas 350 personas en la provincia, como parte de los esfuerzos por reducir el analfabetismo.
Veraguas/En la provincia de Veraguas, unas 14 mil personas no saben leer ni escribir, según cifras del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), una realidad que mantiene activas las acciones para incorporar a esta población a los programas de alfabetización que se desarrollan tanto en comunidades como en centros penitenciarios.