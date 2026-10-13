Ciudad de Panamá/Durante un informe detallado presentado este 13 de octubre, el secretario de Metas de la Presidencia y ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, precisó que el registro oficial contabiliza 2,480 viviendas reportadas con daños a través de la plataforma digital del Estado, dentro de un balance preliminar de más de 1,250 viviendas afectadas tras las inspecciones en campo. A nivel humano, el Sinaproc evalúa a 11,460 personas afectadas, con el mayor impacto localizado en las provincias de Veraguas, Los Santos, Herrera, Coclé y Chiriquí.