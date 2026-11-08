Más de 2 mil infracciones de tránsito se registraron durante el operativo de fiestas patrias

La Policía Nacional contabiliza 209 accidentes de tránsito, 63 personas lesionadas y cuatro víctimas fatales. Además, ha impuesto más de 2,000 infracciones y removido 218 vehículos con grúa.

Un total de 209 accidentes de tránsito, con saldo de 63 personas lesionadas y cuatro víctimas fatales, se han contabilizado durante el operativo de seguridad vial por las fiestas patrias, según cifras de la Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito de la Policía Nacional.

Ciudad de Panamá, Panamá/Un total de 209 accidentes de tránsito, con saldo de 63 personas lesionadas y cuatro víctimas fatales, se han contabilizado durante el operativo de seguridad vial por las fiestas patrias, según cifras de la Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito de la Policía Nacional.

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