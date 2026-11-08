La Policía Nacional contabiliza 209 accidentes de tránsito, 63 personas lesionadas y cuatro víctimas fatales. Además, ha impuesto más de 2,000 infracciones y removido 218 vehículos con grúa.

Ciudad de Panamá, Panamá/Un total de 209 accidentes de tránsito, con saldo de 63 personas lesionadas y cuatro víctimas fatales, se han contabilizado durante el operativo de seguridad vial por las fiestas patrias, según cifras de la Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito de la Policía Nacional.