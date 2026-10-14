Ciudad de Panamá/A cinco días del devastador sismo de 7.5 que sacudió al país el pasado viernes 9 de octubre, el Gobierno Nacional presentó este miércoles 14 de octubre un balance actualizado sobre la atención de la emergencia. El ministro para Asuntos del Canal y secretario de Metas, José Ramón Icaza, confirmó durante la conferencia de prensa la primera víctima fatal tras la tragedia: Elena Barría, de 68 años, quien falleció a causa de las severas heridas sufridas en el distrito de Macaracas, provincia de Los Santos.