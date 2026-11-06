El 75% de los casos de malaria en Merca Panamá corresponde a carretilleros, imforma Ministerio de Salud
El Ministerio de Salud informó que la mayoría de los casos corresponde a trabajadores informales, principalmente carretilleros que pernoctan en los alrededores del mercado. De los pacientes reportados, 12 no han completado el tratamiento. Además, se investiga si el fallecimiento de una persona que tenía malaria estuvo relacionado con la enfermedad.
Ciudad de Panamá, Panamá/El Ministerio de Salud (Minsa) reportó más de 90 casos de malaria entre trabajadores de Merca Panamá y anunció que ampliará las pruebas diagnósticas a las personas que ingresen al mercado, como parte de las acciones para detectar nuevos contagios y evitar la propagación de la enfermedad hacia otras comunidades.