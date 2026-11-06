El 75% de los casos de malaria en Merca Panamá corresponde a carretilleros, imforma Ministerio de Salud

El Ministerio de Salud informó que la mayoría de los casos corresponde a trabajadores informales, principalmente carretilleros que pernoctan en los alrededores del mercado. De los pacientes reportados, 12 no han completado el tratamiento. Además, se investiga si el fallecimiento de una persona que tenía malaria estuvo relacionado con la enfermedad.