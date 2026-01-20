Ya están abiertas las inscripciones para la sexta edición de Documental Panamá
Ciudad de Panamá/Fundación Alberto Motta y Gente TVN Media presentan Documental Panamá “Reseñas de Nuestra Identidad”: una plataforma que busca impulsar la industria audiovisual panameña y la formación de nuevos talentos en el cine documental, a través de la creación de contenidos que resalten lo mejor de nuestro país y que contribuyan a la construcción de nuestra identidad nacional.
La sexta edición de Documental Panamá, iniciativa que busca descubrir y apoyar a creadores audiovisuales nacionales. La inscripción está abierta desde el 19 de enero hasta el 19 de febrero de 2026 a través del portal tvn-2.com.