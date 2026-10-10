Aeronaval traslada más de 40 mil libras de ayuda humanitaria a zonas afectadas por el terremoto

El capitán Eliécer Castillo informó que el Servicio Nacional Aeronaval acumula 39 horas de vuelo y ha trasladado más de 40,000 libras de alimentos, agua y artículos de aseo. Desde la tarde del día anterior hasta el cierre de la jornada, también realizó 25 evacuaciones médicas en comunidades afectadas por el terremoto.

El capitán Eliécer Castillo informó que el Servicio Nacional Aeronaval acumula 39 horas de vuelo y ha trasladado más de 40,000 libras de alimentos, agua y artículos de aseo. Desde la tarde del día anterior hasta el cierre de la jornada, también realizó 25 evacuaciones médicas en comunidades afectadas por el terremoto.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Servicio Nacional Aeronaval (Senan) ha acumulado 39 horas de vuelo y trasladado más de 40,000 libras de ayuda humanitaria a comunidades afectadas por el terremoto, principalmente en la península de Azuero y el sur de Veraguas.

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