Aeronaval traslada más de 40 mil libras de ayuda humanitaria a zonas afectadas por el terremoto

El capitán Eliécer Castillo informó que el Servicio Nacional Aeronaval acumula 39 horas de vuelo y ha trasladado más de 40,000 libras de alimentos, agua y artículos de aseo. Desde la tarde del día anterior hasta el cierre de la jornada, también realizó 25 evacuaciones médicas en comunidades afectadas por el terremoto.