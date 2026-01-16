Aeropuerto de Chitré activa servicio de extinción de incendios y amplía operaciones comerciales

Hasta ahora, la ausencia de este servicio obligaba a limitar el número de pasajeros por vuelo, debido a que no se cumplían las exigencias de seguridad establecidas para aeropuertos con este nivel de operación.

Una avioneta despegando del Aeropuerto Capitán Alonso Valderrama, ubicado en Chitré, provincia de Herrera,

Ciudad de Panamá, Panamá/El Aeropuerto Capitán Alonso Valderrama, ubicado en Chitré, provincia de Herrera, comenzó a implementar una nueva fase de operaciones tras la activación del servicio de extinción de incendios, una medida clave que permitirá incrementar la capacidad de pasajeros y fortalecer la seguridad aérea.

