Aeropuerto de Chitré activa servicio de extinción de incendios y amplía operaciones comerciales
Hasta ahora, la ausencia de este servicio obligaba a limitar el número de pasajeros por vuelo, debido a que no se cumplían las exigencias de seguridad establecidas para aeropuertos con este nivel de operación.
Ciudad de Panamá, Panamá/El Aeropuerto Capitán Alonso Valderrama, ubicado en Chitré, provincia de Herrera, comenzó a implementar una nueva fase de operaciones tras la activación del servicio de extinción de incendios, una medida clave que permitirá incrementar la capacidad de pasajeros y fortalecer la seguridad aérea.