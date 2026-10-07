Ciudad de Panamá/La discusión en segundo debate del proyecto de ley 724 ha encendido el debate en el pleno de la Asamblea Nacional. La propuesta busca aprobar la adenda número 1 al contrato entre el Estado panameño y la Fundación Ciudad del Saber, con el fin de extender la concesión territorial e inmobiliaria hasta el año 2048. Sin embargo, diversos diputados han expresado su rechazo al régimen de exoneración de impuestos e incentivos fiscales contemplados en el acuerdo.