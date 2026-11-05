ATP califica como 'positivo' el movimiento turístico durante las fiestas patrias en Panamá

La administradora de la ATP, Gloria María De León Zubieta, calificó como positivo el movimiento turístico y reportó un aumento del 4% en las reservas de la ciudad capital. Por su parte, el ministro de Educación, Ventura Vega, se refirió al desarrollo del año escolar y a las 85 escuelas que permanecen entre las afectadas.