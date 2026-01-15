El hecho ha encendido nuevamente las alertas de las autoridades, quienes advierten que este tramo vial es altamente peligroso y registra con frecuencia accidentes de tránsito, muchos de ellos con consecuencias graves.

Veraguas/La primera víctima fatal por accidente de tránsito en la provincia de Veraguas en lo que va de 2026 se registró tras un atropello ocurrido en la bajada conocida como la Loma de Santa Rita, ubicada en la carretera nacional que conduce al distrito de Soná.