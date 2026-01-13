Ciudad de Panamá/El Gobierno Nacional autorizó a la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) a hacerse cargo de manera integral del servicio de recolección de basura en el distrito de San Miguelito, como respuesta a la crisis generada por la interrupción del servicio y el impacto que esta situación representa para la salud pública.

La decisión fue adoptada por el Consejo de Gabinete ante la acumulación de desechos y el riesgo sanitario para más de 200 mil habitantes, en un distrito donde el sistema de recolección colapsó y las soluciones aplicadas hasta el momento no han sido suficientes para garantizar la continuidad del servicio.