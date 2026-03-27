La Policía Nacional, en conjunto con el Ministerio de Seguridad Pública, ha puesto en marcha un despliegue especial que incluye vigilancia permanente y monitoreo tecnológico en puntos estratégicos de la capital.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Casco Antiguo de la ciudad de Panamá se prepara para recibir a más de 100 mil personas durante las actividades religiosas de Semana Santa, una cifra similar a la del año pasado. Ante la alta concurrencia, las autoridades han reforzado los operativos de seguridad con el objetivo de prevenir delitos y garantizar la tranquilidad de residentes y visitantes.