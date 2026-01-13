Canciller panameño se reúne con el secretario de Estado de EEUU Marco Rubio
Panamá/El ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Javier Martínez-Acha, sostuvo la mañana de este martes una reunión con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, como parte de su agenda oficial en Washington.
De acuerdo con lo publicado por el Departamento de Estado, Rubio expresó su profundo agradecimiento por la firme asociación de Panamá durante el último año, destacando la estrecha cooperación que ha impulsado las prioridades compartidas en nuestra región.