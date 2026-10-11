La Gobernación de Chiriquí y otras entidades mantienen habilitado un centro de acopio en El Terronal para recibir agua, alimentos no perecederos, frazadas, pañales y leche para niños. Las donaciones serán distribuidas entre las comunidades afectadas por el sismo en el oriente de la provincia y otras zonas del país.

David, Chiriquí/La recolección de ayuda humanitaria continúa en Chiriquí para atender a las personas afectadas por el sismo en el oriente de la provincia y en otras zonas del país. Durante este domingo, el centro de acopio habilitado en El Terronal recibió agua embotellada y alimentos secos, mientras se organizaba el envío de los suministros a las comunidades que los necesitan.