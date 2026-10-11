Cinco partos atendidos en medio de la emergencia en el Hospital Cecilio Castillero de Chitré

El Hospital Dr. Cecilio Castillero, en Chitré, mantiene la atención de embarazadas y recién nacidos en áreas provisionales mientras las autoridades evalúan si sus instalaciones reúnen las condiciones para volver a operar con normalidad. Un contenedor acondicionado y climatizado se utiliza para atender a los neonatos, y hasta el momento de la entrevista se habían registrado cinco partos exitosos.

El Hospital Dr. Cecilio Castillero, en Chitré, mantiene la atención de embarazadas y recién nacidos en áreas provisionales mientras las autoridades evalúan si sus instalaciones reúnen las condiciones para volver a operar con normalidad. Un contenedor acondicionado y climatizado se utiliza para atender a los neonatos, y hasta el momento de la entrevista se habían registrado cinco partos exitosos.

Chitré, Herrera/El Hospital Dr. Cecilio Castillero, ubicado en Chitré, provincia de Herrera, mantiene la atención de embarazadas y recién nacidos en espacios provisionales mientras continúan las evaluaciones de su infraestructura tras el sismo.

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