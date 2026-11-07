Comerciantes de Merca Panamá reportan caída de clientes por casos de malaria en el entorno del mercado

Arrendatarios aseguran que la preocupación por los casos detectados entre personas que pernoctan en los alrededores del mercado ha reducido la llegada de compradores. Algunos comerciantes afirman que más del 50% de su mercancía queda sin vender.