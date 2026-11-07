Comerciantes de Merca Panamá reportan caída de clientes por casos de malaria en el entorno del mercado
Arrendatarios aseguran que la preocupación por los casos detectados entre personas que pernoctan en los alrededores del mercado ha reducido la llegada de compradores. Algunos comerciantes afirman que más del 50% de su mercancía queda sin vender.
Ciudad de panamá, Panamá/Los pasillos de la nave Volcán de Merca Panamá registran una menor afluencia de compradores, una situación que, según los arrendatarios, ha afectado las ventas y aumentado las pérdidas de los comerciantes.