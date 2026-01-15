Comienza cuenta regresiva en Las Tablas para el Desfile de las Mil Polleras este sábado

Desde tempranas horas de este jueves 15 de enero se observa intenso movimiento en los preparativos logísticos y culturales, dado que el desfile partirá desde el paseo Carlos L. López, frente al Palacio de la Gobernación, punto de concentración de autoridades, delegaciones folclóricas y público en general.