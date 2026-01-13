Ciudad de Panamá/La Comisión de la Mujer, la Niñez y la Familia de la Asamblea Nacional inició este martes el primer debate del proyecto de ley 447, una iniciativa presentada por el Órgano Ejecutivo que elimina el Ministerio de la Mujer y crea en su lugar el Instituto Nacional de la Mujer (Inamu), retomando la figura institucional existente antes de 2023.

El proyecto forma parte de la política anunciada por el presidente José Raúl Mulino para reducir el tamaño de la administración pública, una línea de acción que ya se ha aplicado a otras entidades estatales, como el Banco de Desarrollo Agropecuario y el Banco Hipotecario Nacional, que fueron integrados a otras instituciones oficiales.