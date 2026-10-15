Durante el acto oficial de entrega de la orden de proceder para el proyecto del teleférico en Panamá y San Miguelito, Mulino, se refirió a las acciones gubernamentales que mantienen en las zonas afectadas y aseguró que el Ejecutivo mantiene presencia en todos los puntos críticos.

Asimismo, señaló que el gobierno ha despachado cientos de toneladas de ayuda humanitaria y ha comprado todas las carpas que había en la ciudad.