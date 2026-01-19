Condenan a 15 años de prisión a hombre por homicidio durante una riña en un bar de Antón

De acuerdo con información del Órgano Judicial, el tribunal impuso una pena principal de 180 meses (15 años) de cárcel, además de una pena accesoria que prohíbe al condenado portar arma blanca o de fuego por un periodo de tres años, una vez cumplida la sanción principal.

Imagen con fines ilustrativos de justicia o juez.

Penonomé, Coclé/Un hombre de 47 años fue condenado a 15 años de prisión por el delito de homicidio doloso agravado, tras aceptar un acuerdo de pena por la muerte de un ciudadano de 51 años ocurrida durante una riña en un bar del distrito de Antón, en la provincia de Coclé.

