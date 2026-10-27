Ciudad de Panamá/En un esfuerzo conjunto por apoyar a las comunidades afectadas por el sismo del pasado 9 de octubre, Copa Airlines realizó una importante donación de carpas al Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

La ayuda consiste en 200 refugios familiares adquiridos en el exterior, los cuales servirán para albergar a más de 1,000 personas damnificadas, principalmente en la región de Tonosí, Macaracas y Los Santos.