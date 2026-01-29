Corte Suprema de Justicia declara inconstitucional el contrato de Panama Ports

La decisión fue adoptada durante la sesión ordinaria celebrada este jueves 29 de enero de 2026, tras una amplia deliberación y discusión de dos demandas de inconstitucionalidad identificadas como Entrada No. 119313-2025 y Entrada No. 17547-2025, según informó el Órgano Judicial mediante un comunicado oficial.