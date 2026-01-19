Crimen organizado y pandillerismo entre los delitos cometidos por los más buscados en Panamá

El tema fue abordado por el ministro de Seguridad, Frank Ábrego, durante la ceremonia de graduación y juramentación de 79 nuevos subtenientes de la Fuerza Pública, donde reiteró que las autoridades mantienen operativos activos para dar con el paradero de estos prófugos.

Franklin Acevedo Zuñiga.

Ciudad de Panamá, Panamá/El crimen organizado, el pandillerismo y los delitos contra la vida figuran entre las principales conductas delictivas atribuidas a las personas incluidas en la lista de los más buscados a nivel nacional, divulgada en meses pasados por la Policía Nacional.

