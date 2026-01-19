Crimen organizado y pandillerismo entre los delitos cometidos por los más buscados en Panamá

El tema fue abordado por el ministro de Seguridad, Frank Ábrego, durante la ceremonia de graduación y juramentación de 79 nuevos subtenientes de la Fuerza Pública, donde reiteró que las autoridades mantienen operativos activos para dar con el paradero de estos prófugos.