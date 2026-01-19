Crimen organizado y pandillerismo entre los delitos cometidos por los más buscados en Panamá
El tema fue abordado por el ministro de Seguridad, Frank Ábrego, durante la ceremonia de graduación y juramentación de 79 nuevos subtenientes de la Fuerza Pública, donde reiteró que las autoridades mantienen operativos activos para dar con el paradero de estos prófugos.
Ciudad de Panamá, Panamá/El crimen organizado, el pandillerismo y los delitos contra la vida figuran entre las principales conductas delictivas atribuidas a las personas incluidas en la lista de los más buscados a nivel nacional, divulgada en meses pasados por la Policía Nacional.